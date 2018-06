Obra Social la Caixa, el ayuntamiento de Palma y el IMAS firman el proyecto “Sempre acompanyats” para abordar situaciones de soledad entre la gente mayor

El proyecto “Sempre acompanyats” propone un nuevo modelo de intervención para las personas mayores que se sienten en situación de soledad. El objetivo es acercarse a estas personas y buscar de qué modo se pueden ayudar a sí mismas y en el entorno. Así “Sempre acompanyats” incluye acciones de carácter preventivo y de intervención directa para dar respuesta a un reto creciente, cada vez hay más personas mayores en Palma y de ellas una de cada 4 se sienten solas.

El proyecto comenzaba en septiembre en Santa Catalina y el Terreno con un 15% de población mayor de 65 años. Gori Estarellas, director del Grupo de Educadores de calle (GREC) destaca que “en este momento hay 8 personas detectadas, 3 ya han pasado la primera entrevista y se ha iniciado el proceso de vincular con los recursos del bario y la comunidad. También se les ha acompañado de actividades para que puedan tener un espacio donde conocer gente en una situación semejante. Este trabajo está en sus inicios y esperamos seguir construyendo camino juntos”

“Sempre acompanyats” está en un proceso de evaluación para ver si se puede ir extendiendo a otras barriadas y municipios, pero siempre desde la proximidad. Y es que una encuesta telefónica revela que el 90% de los encuestados considera un problema el hecho que haya personas mayores que se encuentran solas sin quererlo y como la familia continúa siendo el apoyo principal para estas personas. El programa quiere sensibilizar a la población sobre el fenómeno de la soledad no querida y construir una red sólida dentro de la comunidad para fortalecer el apoyo social y acompañar a nuestros mayores.

Cristina Segura, directora del programa de personas mayores de la Caixa, dice “Yo no hablaría de curar, porque se curan las enfermedades, pero si que diría que podemos paliar, porque el sentimiento de soledad es un sentimiento que tú puedes intentar mitigar, es algo que no es de un día, aquella persona que se siente sola, no que está sola sino que se siente sola, es que tiene ese sentimiento desde hace un tiempo bastante largo y eso es lo que podemos intentar paliar”.