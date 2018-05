Sociedad Cívica balear se ha presentado a los medios como un movimiento transversal, aglutinador de ciudadanos que no encuentran su lugar en los partidos políticos. Defienden que no son el brazo ejecutor de ninguna formación y que no se erguirán en partido más adelante.

El vicepresidente Álvaro Delgado asegura que buscan salir de los extremos vividos en Cataluña con la complicidad de parte de la política balear “nosotros lo que queremos es que se pueda adherir a Sociedad Civil Balear todo aquel que esté alejado de los extremos y que acepte una columna vertebral que nosotros consideramos que son unos principios básicos, esto es respetar la Constitución de 1978, el ordenamiento constitucional y poder construir un relato alternativo al relato separatista que es el único que parece que está ganando, hay mucha gente en la calle que está preocupada y nosotros queremos vehicular eso desde abajo a arriba, no de arriba a abajo, no somos un movimiento inspirado por ningún partido político sino que queremos recoger la preocupación social”

Entre sus pilares entienden que Sociedad Civil balear debe presionar para revisar el Estatuto de Autonomía y dignificar las modalidades lingüísticas de forma efectiva. Aseguran que hay que promover el conocimiento de la historia real de Baleares y que la lengua no debe ser motivo de segregación, de discriminación ni una barrera laboral.

En el manifiesto se defiende “el derecho de las personas a la riqueza lingüística propia de las islas, sin complejos, desde hace tiempo amenazada por la imposición de un catalán estándar con el que no nos sentimos identificados". Tomeu Berga, presidente de Sociedad Civil afirma que defienden “el bilinguismo como un tesoro de Baleares, ha sido una fórmula que la gente en la calle ha asumido con total normalidad y sorprende que esta riqueza patrimonial aún se tenga que discutir, nunca se ha dado un problema de entendimiento entre las personas como algunos políticos se empeñan en hacer creer”.