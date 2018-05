Más de siete mil personas han visitado ya el Farmers’ Market

Puerto Portals ha celebrado las primeras dos jornadas del Farmers’ Market, un mercado 100% mallorquín, por el cual han pasado ya siete mil visitantes. El próximo domingo 20 de mayo el puerto acogerá la tercera jornada, en la que se podrá aprender sobre cocina saludable en dos talleres dirigidos por Cati Palou, coach nutricional y naturópata.

A las 11 de la mañana dará comienzo el taller de cocina infantil saludable, al que le sigue el de Smoothie Detox, destinado a los adultos. La zona infantil Farmers’ Fun abrirá a las 12h con el taller “Aromas naturales”, donde los niños podrán disfrutar del olor de los productos más frescos que nos ofrece la naturaleza. El dúo formado por Julia Eme & Nico pondrá la melodía a la hora del picnic con covers de los grandes clásicos de la música. Para culminar, a partir de las 15h los más pequeños podrán divertirse con las increíbles historias del cuentacuentos.

One for one

Cada producto adquirido por los visitantes etiquetado como “One for one” es donado en la misma cantidad por el puerto a una ONG. Puerto Portals ha recaudado durante los dos primeros domingos 140 kilos de frutas y verduras para Mallorca Sense Fam.