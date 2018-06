Maheta apuesta por el bloque

Aquel que piense que con el ascenso a segunda el RCD Mallorca iba a realizar un desembolso mayúsculo en fichajes para confeccionar una plantilla plagada de grandes nombres y figuras mediáticas, está bien equivocado. O eso es lo que ha dado a entender el consejero delegado del club, Maheta Molango, durante las últimas semanas. Los éxitos recientes de equipos modestos como Huesca o Girona de bien seguro que han servido de espejo para los bermellones, y más teniendo en cuenta que el gasto total en fichajes no puede rebasar los 4 millones de euros.

Ayer Molango se reafirmaba en el programa 'Fora de Joc' de Canal 4, alegando que cuando se confeccionó la plantilla del año pasado, no solo se buscaba conseguir un bloque competente para luchar en la categoría de bronce, sino también uno que fuera hábil para, en el caso de lograr el ascenso, poder competir en segunda: "Buscábamos hacer una plantilla que pudiera proponer algo tanto dentro como fuera de casa, pero también teniendo en cuenta que de ascender, íbamos a tener un margen económico muy limitado por no decir bajo. Y mira: Manolo Reina tiene experiencia en segunda división, Xisco lo mismo, Raillo lo mismo, Joan Sastre es una de las revelaciones de la temporada y puede jugar perfectamente en la categoría, Salva Sevilla... Y con esto, aunque nos hubieran dado 0, sabíamos que podíamos competir".

Así pues, se puede presuponer que a las llegadas de Rodríguez y Buenacasa, no se les va a sumar un elenco de fichajes. Además, cabe recordar que ahora mismo, sobran fichas, y que el club está obligado a dar salida a varios jugadores. Aún así, Molango aprovechó el caso de Tófol Montiel, futbolista del juvenil por el que la Fiorentina ha pagado su cláusula de 2 millones de euros, para subrayar que el club no quiere vender: "Cuando un jugador se va es, primero, porque el quiere, y segundo, porque insisto, como nosotros no queremos vender, si alguién lo quiere, que venga y lo pague".