Los socorristas de las playas de Palma trabajan para detectar carabelas portuguesas

Los socorristas de las playas de Palma están en los últimos días llevando a cabo un trabajo minucioso de búsqueda de posibles carabelas portuguesas. Hoy ya se han abierto al baño las playas del Molinar y de can Pere Antoni que se cerraron por la presencia de estos animales. La coordinadora del servicio de socorristas de Palma, Gloria Carrión, afirma que se hace a diario una inspección de las aguas del Arenal, Ciudad Jardín, can Pere Antoni, can Pastilla y Cala Mayor por medio de lanchas y motos de agua. En las torres de vigilancia los socorristas buscan las carabelas con los prismáticos y en la arena de hace un reconocimiento visual permanente antes de abrir las playas a las once de la mañana y durante toda la jornada.

La coordinadora del servicio de socorristas de Palma, Gloria Carrión, asegura que la presencia de la carabela portuguesa en aguas de Mallorca es nueva por lo que los socorristas no tienen una formación especifica. En caso de tener algún afectado por su picadura el procedimiento es darle suero, comprobar sus contantes vitales y llamar al 112. La carabela portuguesa no es venenosa pero puede ser mortal en niños o en personas alérgicas o con patologías previas. Carrión pide calma si una persona cree que está siendo atacada por una carabela ya que los ejemplares impresionan mucho dentro del agua y sus tentáculos de hasta 30 metros de longitud dan la sensación de aprisionar todo el cuerpo.

Se pide a los ciudadanos que avisen a los socorristas o al 112 si encuentran alguna carabela portuguesa en el agua en la arena de las playas.