Los hoteleros de baleares confían en que las denuncias por falsas intoxicaciones alimentarias se reduzcan este año

La declaración en los juzgados de la máxima responsable de la trama de las falsas intoxicaciones alimentarias, Laura Cameron, es para los hoteleros un alivio. Para el vicepresidente de la Asociación Hotelera Palmanova y Magaluf, Juan Espina, este puede ser el principio del fin de una trama que según la Federación Hotelera de Mallorca ha supuesto una perdida económica para el sector de unos 80 millones de euros. Espina dice que es difícil hablar de cifras pero reconoce que en los dos últimos años el asunto había adquirido una gran dimensión. Siempre, confiesa, “ha habido algún turista que ha intentado engañar al hotel para ganar una indemnización pero nada comparable a la complicidad ente turistas y abogados que se ha vivido últimamente”.

El vicepresidente de la Asociación Hotelera Palmanova y Magaluf, Juan Espina, dice que los creadores de la trama de denuncias por intoxicaciones falsas en los hoteles “han sido los británicos porque su legislación defiende de una manera muy particular a los consumidores. En el caso de otras nacionalidades no hay problemas porque sus leyes no les dan tanto juego”. Agradece Espina que el Gobierno británico haya decidido poner en un límite en los honorarios de los abogados que lleven los casos por denuncias de intoxicación alimentaria, una manera de disuadirles de aceptar este tipo de defensas.