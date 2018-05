Jueces y fiscales denucian sus condiciones laborales con una huelga que se nota en los juzgados de Baleares

Los jueces y fiscales de Baleares también están de huelga. En los juzgados de Vía Alemania no había las colas de gente habituales ni el ir y venir de abogados y jueces que suele ser normal. Jueces y fiscales de distintas asociaciones se han sentado ante los medios de comunicación para denunciar que el ministerio de Justicia no escucha sus peticiones ni necesidades. Desde hace años trabajan día a día con falta de personal, con métodos antiguos y con un sistema informático que desde la prueba piloto funcionó de forma deficitaria. El juez de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jaime Tártalo, asegura que han adoptado esta medida porque no les queda otra vía.

Los fiscales y jueces se unen por primera vez en una gran protesta de manera conjunta. Desde la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Navarro, asegura que es complicado trabajar en condiciones obsoletas y con sistemas informáticos que dejan de funcionar día sí y día también. Piden una respuesta rápida del ministerio de Justicia por el bien del sistema judicial.

El portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura,Víctor Fernández, ha lamentado que como respuesta a esta acción el Ministerio haya tratado de "bloquear la información" y "silenciarla". Los funcionarios "han recibido instrucción directa" de no facilitar las cifras de seguimiento, ha recalcado.