Joan Mir: "La de Suzuki era la decisión correcta"

"Me gustó mucho el proyecto que tenían y la manera de tratar al piloto. Me gustaron muchas cosas. Un equipo no es sólo una fábrica. Es también casi una familia y te tienes que sentir bien. Al final pasas más tiempo con ellos que con tú familia y se convierten en tu segunda familia y en ese sentido pienso que he tomado la decisión correcta". De esta manera tan clara y sincera ha explicado Joan Mir esta mañana el motivo por el que ha decidido aceptar la proposición de Suzuki para correr con dicha marca en MotoGP durante los próximos dos años.

El piloto balear también ha explicado como está viviendo su estreno en Moto2 asegurando que "El objetivo siempre es ganar y pelear con los pilotos de delante. A principio de temporada igual no se pensaba que pudiéramos pelear por el mundial pero en las tres últimas carreras he sido el piloto que más puntos ha hecho" y que "aún queda mucho trabajo por hacer" siendo una de las cosas que debe mejorar "el inicio de carrera" en el que ha admitido Mir que todavía no rinde al cien por cien de sus posibilidades.

En cuanto a las críticas que ha podido recibir por dar el salto a MotoGP tan pronto, el mallorquín ha sido claro y directo: "Hay gente que ha comentado que me estoy precipitando pero yo creo que una fábrica no llama a tu puerta todos los días. ¿Quién es la gente que opina para ponerse delante de una fábrica como Suzuki u Honda? Si esas fábricas deciden invertir lo que deben invertir para darte una MotoGP, que no es barato, es porque confían en ti".