Indignación entre los padres de Ibiza: sus hijos llegaron con chapas de Junqueras en el uniforme

Sonia Sáez es madre de una niña de ocho años que no pudo creer lo que vio cuando su hija llegó a casa tras la excursión del colegio con motivo del Día del Libro. La pequeña llevaba puestas, en su camiseta del uniforme, dos chapas con la cara de Oriol Junqueras. Su marido, de inmediato, acudió al colegio a pedir explicaciones y ya no encontró a nadie. Ahora esperan que les den cita para hablar con el director y el jefe de estudios.

Sonia se quejó en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Ibiza exponiendo su postura en contra de que en los actos del Día del Libro hubiera paradas de propaganda política y que, además, estuviera situada justo al lado del stand del Ayuntamiento donde los escolares acuden cada año a realizar actividades y manualidades con motivo de esta celebración. "Me hubiera indignado igual que fuera del PP o del PSOE, no tienen que adoctrinar a niños de 8 años. Si yo quiero llevar a mi hija cuando se acercan las elecciones y están todos los stands políticos, ya la llevo yo, que soy la única que tengo derecho a hacer una cosa así”, insiste la mujer a COPE.

Esta madre no es la única que se ha quejado, aunque "muchas mamás descontentas prefieran no dar la cara porque Ibiza es pequeña y todo el mundo se conoce". "Pero quejarse para luego quedarse en casa y no decir nada no sirve para nada. Además creo que me quejo con derecho. Una cosa es que se dirijan a mí, como adulta y me quieran dar algo, yo tengo capacidad para responder pero una niña de 8 años no sabe. Ve unas chapas y dice ¡qué chulas, chapas! y se las pone sin saber de qué va la cosa". Asegura que las madres que sí han decidido dar la cara comentan que había muchos niños con esas chapas puestas y no sabe cómo nadie del colegio (los profesores) no se dieron cuenta. Por eso esperan que el centro les responsa a su petición de cita. El Ayuntamiento de Ibiza tampoco le ha respondido a su escrito ni se ha puesto en contacto con ella.

El PP ha exigido explicaciones al alcalde de Ibiza, al socialista Rafael Ruiz, por autorizar un stand secesionista en la feria del libro de Vila. Los populares denuncian que varios colegios visitaron las paradas del Paseo de Vara de Rey y recibieron merchanddising de partidos independentistas.

Los populares critican que entre los stands que se ubicaron en el paseo y justo a continuación de las paradas oficiales del propio consistorio y del Museo de Arte Contemporáneo, se encontraba una mesa con “esteladas” y un cartel que rezaba “ Libertad presos políticos”, un mensaje que los populares consideran que “ nada tiene que ver con el Día del Libro”.