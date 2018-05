El Iberostar Palma 2018-19, un equipo casi nuevo

La cara del Iberostar Palma para la nueva temporada no va a tener nada que ver con la actual. Guillem Boscana ha explicado hoy que hasta seis de los jugadores del equipo actual no continuarán siendo esos seis jugadores Ben Mockford, Sergi Costa, Zyle, Slezas, Javi Medori y Roger Fornas. El catalán que ha sido protagonista en Deportes Cope Mallorca en el día de hoy, ha admitido sentirse sorprendido por la decisión de Félix Alonso de no continuar con él. "Me comunicó que su idea era la de un equipo más físico y que yo no encajaba en ese perfil aunque yo estaba preparado para asumir otro rol distinto como el de hacer vestuario, no ser tan protagonista", ha dicho el catalán que, eso sí ha respetado la decisión del técnico.

Boscana, además, ha confirmado que Diego Tobalina será el segundo entrenador del equipo y también preparador físico sustituyendo así a Ángel Colino en ese cargo. También ha asegurado el presidente del Iberostar Palma que se negocia con Bivià, Joan Tomás, Jawara y Lanegger para que sigan el año que viene y que la idea es que Huertas, jugador con contrato pero con una cláusula para rescindirlo en caso de oferta importante, siga formando parte del equipo la temporada que viene.

En cuanto al patrocinador, el presidente del Palma ha asegurado que están en negociaciones con Iberostar para que la entidad siga siendo el patrocinador principal del equipo y que esperan que a finales de mes o principios de julio se concrete si la empresa hotelera continúa o no en el equipo mallorquín. Además, ha asegurado que las conversaciones con diversas entidades privadas "pintan bien" y que confía en salir en la LEB Oro este año y no pasar los apuros de la temporada pasada para lograrlo.