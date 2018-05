Hoteleros y constructores muestran su preocupación por los efectos de la modificación de la ley turística

La modificación de ley turística desde agosto pasado está siendo un motivo de enfrentamiento entre Govern y oposición, al que se suma la preocupación de hoteleros y constructores. El partido popular asegura que desde que se cambió la ley en agosto de 2017 se han endurecido los requisitos para poder realizar reformas y ampliaciones en los hoteles.

Según la portavoz popular, Margalida Prohens, con la ley del anterior ejecutivo se han invertido más de 1.500 millones de euros y destaca que para crecer en calidad se debe permitir la renovación de la planta hotelera. Para Prohens “ el Govern de Armengol lo que no puede hacer es decir que aboga por la calidad turística y cortar las posibilidades de que haya una reconversión de la planta hotelera, una planta hotelera que a día de hoy está aún muy obsoleta en las Islas Baleares”.

Para el Partido Popular han caído en picado los proyectos presentados tras la finalización de la aplicación de la Disposición Adicional IV de la Ley de Turismo. Sin embargo, desde el Govern insisten que era una Disposición temporal para cinco años, concebida como tal desde su inicio en la Ley de Turismo. Esta disposición permitía crecer un 10% más en superficie y en más plazas hoteleras. Los empresarios al ver finalizar esta disposición presentaron 177 proyectos en los seis primeros meses de 2017 frente a los 106 de todo el año 2016. Pese al descenso, hay unos 170 proyectos para efectuar durante los dos próximos inviernos con una inversión estimada de 230 millones de euros.

El director general de Turismo, Antoni Sansó afirma que los empresarios agotaron al máximo la anterior disposición y ahora “no es que se paren las reformas, se seguirán haciendo como se han hecho siempre, a nivel urbanístico, si alguien quiere reformar su hotel, se presentará en el ayuntamiento el proyecto pertinente y el consistorio a nivel urbanístico le concederá o no la reforma, lo que se ha quitado es esa permisividad que había, pero eso no quiere decir que no se puedan seguir haciendo reformas, los hoteles tendrán que seguir haciendo reformas porque se lo pedirán sus clientes, sólo que no podrán pasar por delante de Urbanismo como antes.