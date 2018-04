Habtur: “Discriminatorio, radical y el dinero del turismo para los de siempre”

María Gibert, gerente de Habtur, hace una valoración muy negativa de la decisión de Cort de prohibir el alquiler turístico de los pisos en Palma. En La Mañana en COPE Más Mallorca, Gibert ha lamentado el cambio de opinión de los socialistas: “confiábamos en el sentido común del PSOE, pero han apostado por el radicalismo de sus socios de gobierno”.

La primera crítica llega por el trato discriminatorio a los propietarios de plurifamiliares respecto a los unifamiliares, que sí tienen vía libre para alquilar a turistas. Según la gerente de la patronal, muchas personas querían ejercer esta actividad como ayuda a sus rentas y “se han quedado en una situación muy precaria”.

El argumento de Cort es que los sueldos han bajado y así conseguirán que baje el alquiler, siendo más accesible la vivienda, pero Gibert matiza que “el alquiler residencial ha subido un 10% desde que entró en vigor la moratoria en agosto de 2017 y eso que ha desaparecido un tercio de la oferta de alquiler turístico del mercado”. Añade que no se soluciona un problema de acceso a la vivienda “con restricciones turísticas que no tienen nada que ver”.

Alquilar una vivienda a través de plataformas es una nueva forma de viajar a nivel mundial y la gerente de Habtur asegura que “este modelo ha venido para quedarse y Palma no es la única que vive este cambio”. Apuesta por la regulación, pero no hacer “estas restricciones tan exageradas”. “Legislan sólo para un sector de la población, y no todos comulgan con las ideas de 'Ciutat per a que l'habita' ni la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma”, sentencia Gibert.

Desde Habtur aseguran que muchos de los propietarios que optan por el alquiler turístico es por malas experiencias en el alquiler de larga estancia. “Si te toca un mal turista, en una semana se va. En larga estancia, un inquilino que no paga o destroza la casa, sacarlo de tu casa es muy complicado”, comenta Gibert. Y es que, mientras la ley pone muchos requisitos para el alquiler turístico que son difíciles de cumplir, “no dan facilidades en el de larga estancia ni tranquilidad de cara al propietario en caso de impago”.

El Pacte de Cort espera que bajen así los precios del alquiler para vivienda habitual, pero desde Habtur consideran esta medida insuficiente, ya que “hay muchos aspectos que provocan la subida del alquiler de larga estancia, no sólo el alquiler turístico. No creemos que bajen los precios con esta prohibición” y es que el Ayuntamiento “no toma medidas de carácter social ni da ayudas para acceder a la vivienda”.

La última crítica de la gerente ha sido para el alcalde de Palma, Toni Noguera, quien “repetía por activa y por pasiva que estaba a favor de la economía colaborativa. Estaba el modelo de los 60 días máximo de alquiler o el alquiler de habitaciones, y ya tampoco se puede acceder. Así no hay manera de que los ciudadanos tengan un complemento a sus ingresos. El alquiler turístico socializa el turismo y propician que el dinero se quede en las manos de los mismos”.