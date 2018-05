Habtur dice que la zonificación está perjudicando la economía de Baleares

La asociación de viviendas turísticas, Habtur, no está conforme con la zonificación definitiva que ha presentado el Consell de Mallorca. El presidente de Habtur, Joan Estarellas, afirma que los propietarios de viviendas turísticas no entienden que las restricciones hayan sido tan contundentes, especialmente en las zonas costeras. Ademas, Estarellas se muestra preocupado porque en varios municipios no se puedan alquilar a turistas no solo viviendas plurifamiliares, tampoco unifamiliares. Asegura que muchos propietarios alquilan las casas, especialmente las unifamiliares, para sufragar los gastos que el inmueble les supone. Es más, adelanta que algunos propietarios intentaran saltarse la ley.

El presidente de Habtur, Joan Estarellas, asegura que ya se nota el volumen de turistas que se están desviando a otros países donde encuentran una oferta más que suficiente de alquiler vacacional. Aquí, cree Estarellas, no habrá casas para tanta demanda y la economía se acabará resintiendo. Recuerda que la tendencia actual marca que la demanda de alquiler turístico es superior a la hotelera, un 28 por ciento frente a un 8 por ciento, por lo que estamos perdiendo un importante nicho de mercado.