Un ciudadano arranca lazos amarillos colocados en un puente de Palma

Las dos barandillas del puente de Sa Riera de Palma han amanecido este lunes “adornadas” con lazos amarillos. Así ha comenzado la Semana por la Libertad de Expresión, una iniciativa promovida entre otros colectivos por el Grupo de Apoyo libertad Valtonyc o los Comités de la Defensa de la República de Mallorca.

Sobre las 10 de la mañana un vecino de la zona ha acudido con una bolsa de basura para retirar los lazos, tras quitar los lazos de uno de los lados varias personas más se le han unido mientras cuatro agentes de la Policía local de Palma presenciaban la retirada. En declaraciones a COPE Mallorca este vecino ha explicado que “ he pasado con el coche esta mañana y he visto esto, he ido a casa he cogido una bolsa de basura y he venido. Ha venido la Policía Local y me ha preguntado si los estaba poniendo y luego los agentes de la Policía Nacional me han cogido los datos como testigo y me han preguntado si había visto quién los había colocado, pero no he visto a nadie”.

El PP de Palma ha exigido a la empresa municipal de limpieza Emaya la inmediata limpieza del puente del Passeig Mallorca y de cualquier otro lugar público aunque como decimos ha sido un joven quien tras varias horas ha retirado los lazos. Los populares de Palma insisten en que las calles no son espacio para propaganda anticonstitucional.

Los colectivos que han organizado la Semana por la Libertad de Expresión explican que el objetivo de este programa es "fomentar el debate y recordar la deriva respecto del derecho a la libertad de expresión". Entre los actos organizados, señalan la exposición de Santiago Sierra 'Presos Políticos en la España contemporánea', que "fue censurada en Madrid", y se instalará hoy en la plaza de España de Palma.

Además, el programa incluye un concierto que el próximo fin de semana reunirá en el Palma Arena a cerca de cuarenta músicos como Antònia Font, Berri Txarrak, Albert Pla o Maria del Mar Bonet.

Los actos empezarán este lunes con una gran 'mascletá de tuits', con la que se intentará que el hashtag #SetmanaLlibertatExpressió se convierta en tendencia en Twitter.

Durante la semana también habrá conferencias, graffitis en la antigua prisión de Palma, varias 'performances', charlas, debates y talleres.