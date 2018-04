Si bien es cierto que al Real Mallorca le basta con empatar en casa del Sabadell para conseguir el título de campeón del grupo tercero de la Segunda División B, la realidad es que en la plantilla que entrena Vicente Moreno no hay otra idea que la de lograr sumar no un punto si no los tres en juego en la Nova Creu Alta. "A Sabadell hay que ir a ganar", ha dicho hoy de manera clara, concisa y directa Álvaro Bustos tras el entrenamiento que la plantilla mallorquinista ha llevado a cabo en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio y que ha contado con varias visitas destacadas como la del equipo Fundación Marcet de Barcelona que jugará hoy un partido amistoso contra el equipo juvenil bermellón.

A pocas jornadas para cerrar el campeonato regular y empezar el play off, la sensación en el Mallorca es la de estar llegando al final del camino. "Nuestro objetivo esta semana es quedar campeones. Sabemos que nos vale sumar un punto pero el objetivo que tenemos es el de lograr los tres puntos. Vamos a ir a por la victoria sí o sí", ha asegurado Bustos que ha afirmado también que el equipo no se va a relajar una vez logre el campeonato: "Ahora el objetivo es ser campeones y luego, cuando se haya logrado, hacer el mayor número de puntos posibles y llegar lo mejor posible al play off".

El ex jugador del Sporting ha asegurado sentirse "bien" tras enlazar varios partidos de titular y, eso sí, ha reconocido que "sería bonito" jugar la eliminatoria de ascenso ante Sporting B o Mirandés reconociendo, de todos modos, que "al ser un play off, sea contra quien sea, va a ser una eliminatoria complicada".