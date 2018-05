Baleares sigue siendo la única comunidad autónoma sin alergólogos

Mañana y pasado en Menorca tiene lugar la tercera edición de AlergoMenorca que reunirá a profesionales de la alergología y que servirá una vez más para sensibilizar a la población y los políticos de las islas. El alergólogo César Alías, impulsa esta iniciativa para intentar que en las islas se implante esta especialidad. Baleares es la única comunidad autónoma que no tiene alergólogos. Aunque ha habido peticiones continuas al Ejecutivo balear e incluso estaba prevista una partida presupuestaria de momento la especialidad no existe y solo está prevista la figura de un alergólogo consultor. Dice Alías que es preocupante que el Govern diga que los alérgicos están bien tratados por médicos de otras especialidades como dermatólogos u otorrinos porque no es del todo cierto.

El jefe de la Unidad de Alergología de la Clínica Corachán de Barcelona, César Alías, pone ejemplos de la gravedad de no contar con alergólogos en Baleares. Los niños con alergia a las proteínas de la leche y el huevo son desensibilizados en otros lugares de España para que dejen de ser alérgicos a esos alimentos algo que aquí no ocurre. Algo similar pasa con las alergias a medicamentos. Por ejemplo, un enfermo de cáncer que tenga alergia a un fármaco que se use para curarle será desensibilizado en otros lugares de España para poder ser tratado con ese fármaco, aquí tendrán que darle otro aunque no sea tan efectivo ni el más recomendado por su oncólogo.