Avistado en Baleares un tiburón blanco de cinco metros

La expedición científica Alnitak 2018, comandada por el biólogo Ricardo Sagarminaga van Buiten, ha publicado a través de su página de Facebook el avistamiento de un tiburón blanco de cinco metros en aguas próximas a la isla de Cabrera. Apuntan que «se trata de un avistamiento histórico, pues es la primera vez que se da fe de la presencia de un ejemplar vivo en aguas de Baleares.

«En los últimos años hubo posibles avistamientos no confirmados y rumores diversos, pero esta es la primera constatación científica de la presencia de este tiburón en aguas españolas desde hace al menos 30 años. El tiburón ha sido fotografiado, filmado y contemplado por una tripulación de 10 personas de cinco países».

La presencia de grandes tiburones blancos en aguas españolas era un rumor constante, es más, en Baleares existe evidencia histórica ratificada por fotografías y toponimia en toda la costa .Sin embargo desde hace muchos años no se había podido documentar. En unas Islas que viven del turista extranjero esta noticia ha generado expectación.

Diarios británicos como The Sun y Daily Mail o alemanes como Bild se hacen eco del suceso. Ahora solo queda esperar que el temor no provoque una bajada de las reservas turísticas para este verano algo que preocupa a los hoteleros de Baleares que saben que la llegada o no de turistas está muy influida por las buenas o las malas informaciones que se envían a los países emisores.

En su línea habitual el Daily Mail opta por calentar el ambiente y tirar de sensacionalismo. Titula en su página web: "No se metan en el agua: Avistado un gran tiburón blanco en la costa de Mallorca". Algo más tibio se muestra The Sun que destaca la presencia del gran escualo en "la costa frecuentada por turistas británicos".

De todas formas los expertos llaman a la calma. Aunque no se haya documentado en años la presencia de tiburones eso no quiere decir que no los haya habido. Baleares es un lugar de paso y el mar es el hábitat de los escualos por lo que no es extraño que a veces transiten por lugares cercanos a la costa. Más raro es que se aproximen a playas algo que no ha sucedido por lo que no es necesario dar la voz de alarma.