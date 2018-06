La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) aconseja informar sobre los suicidios pero sin entrar en detalles y consultando fuentes fiables

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) ha presentado un código para el tratamiento mediático del suicidio, en el que aconseja que los medios de comunicación informen sobre estos sucesos pero sin entrar en detalles y consultando fuentes fiables.

La presidenta de la APIB, Ángeles Durán detalla que "no hay que dar el nombre pero si se puede y se debe dar la edad y el sexo, pero no aspectos de la vida privada que no formen parte de la información como tal. Tenemos que entender que es un problema mucho más global cuando una persona toma esta decisión. Si hay algún elemento que, contrastado, pueda determinar que hay un problema social que haya podido llevar a esa persona a tomar esta determinación si entendemos que en el medio de comunicación se tiene que tratar porque es una manera de denunciar como ejemplo el acoso escolar o la violencia machista, teniendo claro que puede haber una relación directa".

Se trata de un documento abierto que cuenta con 25 recomendaciones y el objetivo es buscar "un equilibrio" entre las necesidades médicas y las necesidades informativas huyendo del sensacionalismo.

Reconoce Durán que la pauta tradicional ha sido que los medios de comunicación no debían informar sobre los suicidios porque podían generar un efecto de llamada, un efecto de imitación, ahora los expertos consideran lo contrario, que los medios de comunicación pueden contribuir a paliar este problema porque las cifras son alarmantes y la propia Organización Mundial de la Salud también. En Baleares 92 personas se quitaron la vida en 2016. Más o menos una media de dos suicidios a la semana y entre 15 y 20 tentativas cada día.

Desde la APIB destacan la importancia de recordar el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o del 112 al final de la noticia, así como publicar aspectos de superación de las conductas suicidas, se trata de hacer entender a personas en una situación similar que existe una solución y que pueden ser ayudados.