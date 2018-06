Arranca la operación salida en el Real Mallorca con la marcha de Pol Roigé

Fichará por el Hércules de Alicante

Parece que el Real Mallorca se ha puesto, por fin, manos a la obra, para llevar a cabo la salida de jugadores con los que no se cuenta de cara a la próxima temporada. Hasta la fecha no ha habido salida alguna de jugadores y eso quiere decir que ahora mismo el equipo mallorquinista cuenta con un número considerable de futbolistas que tienen contrato. De hecho, la única salida oficial ha sido la de Cedric Omoigui que finalizaba contrato y que no ha sido renovado por la entidad mallorquinista. El próximo en salir podría ser Pol Roigé.