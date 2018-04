Abdón :"Queremos poner la guinda al pastel"

Abdón Prats es el máximo goleador del Mallorca, en una temporada en la que a pesar de ser líder todo el año el equipo bermellón no ha tenido un jugador destacado o muy destacado en el papel goleador. Pero el de Artà suma ya la nada despreciable cifra de once goles, algunos de ellos de bellísima factura, como el de ayer ante el Olot. No es el primero que marca de estas características.

Sobre su segundo tanto de ayer, volea a centro de James espectacular el goleador mallorquín comentaba que en broma en Deportes Cope Mallorca que "tal como me la puso James sólo tuve que empujarla". El centro del canterano fue muy bueno ciertamente, pero la volea que se inventa Abdón es realmente espectacular.

"Contento por supuesto por marcar pero siempre he dicho que yo trabajaba para el equipo y que no me obsesionaba el gol, no estaba preocupado porque veía que el equipo estaba respondiendo. Ante el Olot fue un partido muy completo, lo hemos hablado y a ver si en Sabadell podemos rematar la faena".

"Hemos de seguir en esta línea conseguir los tres puntos en Sabadell y ser campeones de liga, que es el primer objetivo que nos lleva al objetivo que todos queremos. Es muy difícil mantener la regularidad durante todo el año y nosotros jugando mejor o peor mantenemos ocho puntos sobre el segundo que no es nada fácil,se ha demostrado que estar tanto tiempo líder es muy complicado. Ahora hay que poner la guinda al pastel".

Lo que está claro es que Álex López va a tener que pelear el puesto tras cumplir partido de sanción, porque Abdón y Lago rindieron a altísimo nivel en el último encuentro, pero Vicente Moreno también quiere enchufar de nuevo al catalán, que es un jugador importante en el equipo.

Finalmente, Bustos no tiene ningún problema a pesar del susto de la pequeña conmoción que sufrió tras un choque con otro jugador, mientras que Salva Ruiz tampoco presenta ninguna lesión a pesar de tener que retirarse antes de tiempo.