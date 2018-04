Rajoy y Cifuentes se reencuentran en la ceremonia del premio Cervantes

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha reencontrado hoy, después de dos semanas, con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

Rajoy y Cifuentes no coincidían en público desde que tuvo lugar la convención del PP en Sevilla los pasados 6 y 7 de abril, días después de que la presidenta madrileña se viera envuelta en la polémica sobre su máster universitario. Junto a otras autoridades, Rajoy y Cifuentes han recibido a los Reyes a su llegada al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

El presidente del Gobierno ha sido el primero en esperar la llegada en coche de don Felipe y doña Sofía. A continuación, los Reyes han saludado a Cifuentes, al alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacios, y al ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que aguardaban en la plaza en la que está situado el Paraninfo. Al llegar a donde estaba Cifuentes, Rajoy la ha saludado con cordialidad dándole dos besos.

Desde la convención del PP en Sevilla, no se habían reencontrado en un acto público, después de que en los últimos días, la presidenta madrileña no asistiera en el Palacio Real ni al almuerzo ofrecido por los Reyes al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, ni a la cena de gala con motivo de la visita de Estado del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. La dirigente del PP madrileño sí estuvo el pasado viernes en la comida que los Reyes ofrecieron al ganador del Premio Cervantes en el Palacio Real, pero fue Rajoy el que no estuvo. Cifuentes dio por zanjada la crisis de su máster universitario el pasado día 17 al renunciar al título de la Universidad Rey Juan Carlos. Aseguró que no hay motivos para dimitir, a pesar de que la oposición sigue exigiendo su cese por las presuntas irregularidades del máster, y subrayó que cuenta con el respaldo del PP y de Rajoy. "Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, lo tengo indudablemente", afirmó entonces Cifuentes.