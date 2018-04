Cifuentes se reúne con su equipo tras salir a la luz el vídeo de su presunto robo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se reúne esta miércoles desde a las 11.00h. en la Puerta del Sol con su equipo para abordar la crisis abierta por la difusión del vídeo de su supuesto robos de cremas en un supermercado en 2011, cuando ella era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

En la agenda oficial, Cristina Cifuentes no tiene ningún acto convocado para hoy. Su última aparición pública fue ayer mismo tras la reunión de su gobierno. En rueda de prensa, la presidenta madrileña aseguró que seguiría cumpliendo sus obligaciones institucionales y de Gobierno "hasta el último día que sea presidenta, hasta dentro de una semana, de tres, o de un año", y afirmó que "lo único" que le va a impedir cumplir con esas obligaciones "es una enfermedad o una situación física concreta". "Voy a seguir trabajando como siempre", dijo en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, porque los madrileños la eligieron para gobernar, considera que está "haciendo una gestión razonablemente buena, con grandes logros y avances en muchos sentidos", y que no ha incumplido el acuerdo de investidura con Ciudadanos. "No estoy imputada ni investigada".

Por su parte, Rajoy pidió "trato igual" para la presidenta de la Comunidad de Madrid y para el líder del PSOE madrileño, José Manuel Franco, después de que se haya sabido que éste había "falsificado" su currículum. Rajoy fue preguntado por la situación de Cifuentes en la conferencia de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa al término de la VI cumbre España-Turquía. A la pregunta de si iba a solicitar a Cifuentes que abandonase la presidencia de la Comunidad o permitir la moción de censura contra ella, dijo que lo que tenga que decirle -"si es que algo tengo que decirle", ha precisado- se lo trasmitirá en su día.