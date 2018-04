Cifuentes, 36 días contra todo y contra todos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado hoy su dimisión 36 días después de estallar la polémica por las irregularidades en su máster de la URJC y tras la difusión de una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Estos son los hechos más relevantes ocurridos desde que eldiario.es destapara las presuntas irregularidades en torno al máster de Cifuentes, en una sucesión de acontecimientos que ha culminado hoy con la difusión del vídeo donde se ve a la presidenta madrileña tras haber sido sorprendida supuestamente hurtando cremas en un supermercado en 2011.

Miércoles 21 de marzo: eldiario.es publica la exclusiva que abre la caja de los truenos: la presidenta de Madrid obtuvo su título con dos notas supuestamente falsificadas ; una funcionaria cambió en 2014 dos "No presentado" por 2 "Notable" ; notas correspondientes a una asignatura y al Trabajo Fin de Máster (TFM) que habría presentado en julio de 2012 Aunque en un primer momento el entorno de la presidenta dijo a este medio que se había dejado esas dos asignaturas para retomarlas al año siguiente, después, tanto la propia dirigente del PP como la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid alegaron que se trató de un "error" de transcripción de las notas del que se dieron cuenta cuando Cifuentes pidió su título en 2014. A las 13:30h de ese mismo 21 de marzo el rector de la Rey Juan Carlos , Javier Ramos, convoca a los medios a una rueda de prensa en la que , acompañado del Director del Máster, Enrique Álvarez Conde y el profesor de una de las asignaturas en cuestión , Pablo Chico, asegura que no ha habido ninguna irregularidad y atribuye lo ocurrido a un fallo informático La misma noche del día 21 desde Sol se envían a los medios de comunicación varios documentos con lo que se intenta acreditar que Cifuentes hizo el Máster . Documentos sin fecha ni sello que había remitido la Universidad . Entre ellos el supuesto acta del tribunal que habría evaluado el Trabajo Fin de Máster de la presidenta. Esa misma noche, en Twitter, Cifuentes cuelga un vídeo en el que muestra ese acta y dice que ella no se va.

22 de marzo. Cifuentes comparece como cada jueves en el Pleno en la Asamblea de Madrid. La oposición en bloque le exige explicaciones más convincentes y la Mesa de la Asamblea de Madrid aprueba las peticiones de comparecencia en el Pleno del Parlamento regional de la presidenta de la Comunidad,. A partir de ese día y alegando una gripe, primero y la Semana Santa santa después Cifuentes mantiene un silencio no habitual en ella .

4 de abril: Silencio que se prolonga 14 días hasta su comparecencia en ese pleno extraordinario del pasado 4 de abril. Las informaciones van poniendo a Cifuentes en una situación cada vez más insostenible: se matriculó 3 meses después de que acabara el plazo, no asistió a clase ni a los exámenes, el Trabajo Fin de Máster no aparece hasta que El Confidencial publica ese mismo 4 de abril que el acta del tribunal que supuestamente evaluó ese Trabajo y que exhibió Cifuentes en su video es falsa y que al menos dos de las tres firmas que allí aparecen fueron falsificadas. Ese día, durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea, Cifuentes dice que su titulo es perfectamente legal y real. Después de escuchar a Cifuentes el PSOE presenta una moción de censura que cuenta con el respaldo de Podemos, Moción que deberá convocarse antes del 7 de mayo Y es que , a pesar de lo que había dicho Cifuentes, falsificación sí que hubo

6 de abril: El propio director del Máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, reconocíaen Onda Cero que el acta del Tribunal que supuestamente evaluó el Trabajo Fin de Master y que fue exhibida por Cifuentes fue ( según sus palabras) “reconstruída”. Ese fin de semana Cristina Cifuentes acude a la Convención del PP en Sevilla, Arropada por los suyos, Cifuentes recibe el respaldo del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy , abrazo incluído. Pero Ciudadanos da un ultimatum de 48 horas al Partido Popular: o Comisión de investigación o dimisión

9 de abril: Ante los que Ciudadanos califica de un intento de los populares de desvirtuar esa comisión, el portavoz de la formación naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado, pide la renuncia de Cifuentes. También con plazo. Antes de que acabe abril.. En caso Contrario , apoyarán la moción de censura presentada por los socialistas.

Esa semana, desde Argentina, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pide sentido común y la mayor celeridad posible para resolver el caso Cifuentes, y deja el asunto en manos de los partidos..El coordinador general del PP , Fernando Martínez Maillo dice que nadie está por encima de las siglas del Partido La presidenta regional limita sus apariciones públicas, Su agenda se reduce. Tanto, que su equipo de gobierno informó de que no asistiría el pasado 11 de abril a recoger un premio que le entraba en Sol la Asociación Víctimas del Terrorismo. Finalmente y después de que se lo pidiera la propia presidenta de la Asociación, Cifuentes, reaparece, vestida de negro riguroso riguroso, visiblemente más delgada.. Su equipo de seguridad evita que la prensa se pueda acercar a ella tras el acto. Comparece al día siguiente en el Pleno de la Asamblea y de nuevo, el asunto Master lo centra todo.

13 de abril: El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos se reúne y decide suspender al director del Master de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde y abre expediente disciplinario a la funcionaria que , supuestamente cambió la notas de la Presidenta regional. Abraham Duarte, vicerrector

16 de abril: El Juzgado de Instrucción 29 de Madrid abre diligencias previas en la querella que Cifuentes presentó contra los periodistas de ediario.es que destaparon las presuntas irregularidades del máster.

17 abril: Cifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector de la URJC, Javier Ramos, donde pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley. El portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, pide que Cifuentes dimita para "pasar página" del capítulo sobre su máster, en lugar esperar al 2 de mayo.

24 abril: La presidenta acusa al director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, y a la periodista Raquel Ejerique, autores de la investigación sobre su máster, de verter injurias y calumnias, "atentando gravemente no solo contra la verdad", sino también contra su honor. Cifuentes asegura que cumplirá con sus obligaciones institucionales y de Gobierno "hasta el último día que sea presidenta, hasta dentro de una semana, de tres, o de un año".

25 abril: OKdiario publica una información en la que afirma que Cristina Cifuentes fue sorprendida en 2011 supuestamente robando dos cremas cosméticas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando era vicepresidenta primera del Parlamento regional. La información incluye un vídeo en el que una mujer, que el medio identifica como Cifuentes, muestra sus pertenencias a un vigilante de seguridad el 4 de mayo de 2011. Envuelta en una presión política y mediática insostenible, Cifuentes acaba anunciando su dimisión.