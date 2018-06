Salud investiga una gastroenteritis que afecta a 43 niños del colegio 'Agustinas' de Logroño

43 niños de cuarto de Primaria del colegio 'Nuestra Señora del Buen Consejo' (Agustinas) de Logroño han resultado afectados levemente por un brote de gastroenteritis, que posiblemente tiene su origen en el agua ingerido, tras una excursión que realizaron el pasado 15 de junio al centro de ocio 'Riojaventura' en Lumbreras de Cameros. En estos momentos se está llevando a cabo una investigación ambiental. El cuadro clínico presentado por los niños afectados consta de diarreas y dolor abdominal, acompañado de vómitos en la mitad de los casos y un caso de fiebre.

Desde el Ejecutivo riojano se explica que se trata de un cuadro clínico autolimitado en el tiempo, que cede en 12-48 horas, así como que los afectados no han requerido atención sanitaria. El periodo mínimo de incubación ha sido de 12 horas. Además, todos los niños que han presentado el cuadro clínico citado, presentan como vínculo en común, el haber rellenado sus botellas de agua con agua de la fuente disponible en el parque o con agua de los grifos de los aseos del parque, y haberla consumido. Hay 5 niños que consumieron el agua y no han presentado el cuadro. También hay dos casos afectados - madre y hermano de uno de los niños- que no acudieron a la excursión, y sin embargo consumieron agua de la botella que traía rellena un niño que había permanecido en el parque. El Gobierno de la Rioja indica que ningún niño que no hubiera consumido agua está afectado, no observándose otro vínculo epidemiológico entre los afectados.

Se está llevando a cabo una investigación ambiental, consistente en la revisión de todo el sistema de abastecimiento, desde la captación hasta la fuente pública o punto de suministro más vulnerable a la contaminación, para observar sobre el terreno cualquier incidencia, anomalía, o contaminante que pudiera afectar a la calidad del agua en cada una de las unidades visitadas. Ello implica los caracteres organolépticos del agua y, en concreto olor, transparencia/turbidez y color y ante cualquier anomalía de alguno de ellos la inspección realiza la toma de muestras para su análisis posterior. Además, se está llevando a cabo la medición de la cantidad de cloro libre residual, a la salida del depósito y en varios puntos de la red de abastecimiento. Se han dejado fuera de servicio las fuentes que están bajo sospecha y que puedan estar implicadas mientras esté en marcha la investigación ambiental.