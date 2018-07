Retirados en La Rioja 913 envases de valsartán

En la tarde de ayer, la Agencia Española de Medicamentos dio traslado a la Consejería de Salud de las 17 alertas relacionadas con el principio activo valsartán. El motivo de estas alertas es la detección de una impureza en este principio activo fabricado por una empresa farmacéutica de China. De forma preventiva, ya se han retirado, en La Rioja, un total de 913 envases de valsartán. En total, por parte de la distribuidora Cofares se retiraron 326 envases y 211 no se han visto afectados. Por parte de la distribuidora Riofarco, se han retirado 587 envases y 547 se ha comprobado que no están afectados.

Aquellos pacientes en tratamiento con un medicamento que contenga valsartán (solo o en combinación con otros principios activos), y tengan duda sobre si puede estar afectado, pueden acudir a una oficina de farmacia con los envases y el farmacéutico le confirmará, si se encuentra entre los lotes afectados, o no. En caso de que estuviera afectado, y el paciente dispusiera de una receta, el farmacéutico se quedará con el envase y dispensará uno nuevo de los lotes no afectados. Si el paciente no tuviera la receta, deberá acudir a su médico para que realice una nueva prescripción.

Tanto la Consejería de Salud, como el Colegio de Farmacéuticos, quieren transmitir a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad, ya que en estos momentos no existe ningún riesgo que haga que los pacientes tengan que dejar de tomar su medicación.