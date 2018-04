Pedro Sánchez espera que el comunicado de ETA sea "definitivo"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, espera que el comunicado de la banda terrorista ETA sea “un punto y final” y “definitivo”. Sánchez ha hecho estas declaraciones en Logroño durante un mitin con 500 militantes del PSOE de La Rioja, donde ha hecho referencia “con prudencia” al comunicado de ETA conocido el viernes y reconociendo que “ha sido un paso importante" y reivindicando la contribución de tres dirigentes socialistas en el camino para el final de ETA: el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exlehendakari Patxi López. “A ellos tres, España y el País Vasco les debe mucho y es importante reivindicarlo”, señalaba el líder de los socialistas.

DOS LADOS DEL BALANCÍN

Pedro Sánchez, ha pedido al Partido Popular "coherencia y convicción" porque en "política no se puede estar en los dos lados del balancín" que es "lo que estamos viendo en la comunidad de Madrid". En referencia a la comunidad madrileña, el líder de los socialistas ha criticado que "el cesto del PP en Madrid está podrido con Aguirre, Granados, González y ahora Cifuentes". Por ello, ha indicado, "en política no se puede estar con el don de la ubicuidad o se está con la regeneración que lidera el PSOE con Ángel Gabilondo a la cabeza o se está con la corrupción del PP". En este sentido, ha lamentado, "tanta corrupción es que te regalen un máster que no has cursado como financiar en B la sede de tu partido o como imponer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para legalizar el chalé del expresidente de La Rioja". Ante ello, ha sentenciado, "nosotros lo tenemos muy claro apostamos por Ángel Gabilondo y por regenerar la comunidad de Madrid".

DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL

Durante su acto público, Pedro Sánchez también ha hecho referencia a su próximo viaje este domingo a Alemania para participar en Congreso del SPD donde defenderá y explicará "la posición del PSOE y de España de defensa del estado social y democrático de derecho" y cómo hay determinadas personas -refiriéndose a Puigdemont- "que solo se valen de sus posiciones políticas e institucionales para violentar el estatuto de autonomía de Cataluña y del conjunto de España". A pesar de todas estas dificultades, Pedro Sánchez ha pedido "mirar al futuro con esperanza y sin miedo" que es lo que representa la socialdemocracia porque "cuando la gente mira al futuro con miedo, temor o resignación los que se benefician son los que venden recetas del pasado".

UNA ESPAÑA, "DOS DERECHAS"

"Hoy en España tenemos dos derechas, una de azul y otro naranja, pero con una misma voz: la injusticia social", ha lamentado Sánchez. "Nos quieren hacer creer que estamos saliendo de la crisis y que el modelo de precariedad viene para quedarse porque es incompatible el crecimiento con los derechos, con la cohesión territorial, social, el respeto al medio ambiente" y "no lo vamos a consentir". "Lo que necesitamos es un estado de bienestar fuerte y una economía moderna, con industria que dé oportunidades a la gente joven del país porque España tiene sed de futuro y ese vaso lo tiene vacío Mariano Rajoy y somos nosotros los que tenemos que llenarlo de propuestas".

Todo con los "tres ejes" que propone el PSOE como proyecto de país "ejemplaridad, empleo y cohesión social" porque "aunque Rajoy se sorprenda de que los pensionistas salgan a la calle o que las mujeres reclamen igualdad laboral" lo cierto es que "si ese crecimiento no llega a la calle, somos nosotros los que tendremos que salir porque nos pertenece".

POLÍTICA DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Con respecto al empleo, ha señalado, "el PSOE defiende la construcción y el turismo pero también hay que plantear una política de reindustrialización en el país" y ha lamentado que para el PP "la política industrial no exista". Por ello, ha indicado, "impulsaré un plan para lugares como La Rioja que necesita esta política para crear oportunidades en La Rioja y habrá un Ministerio de Industria de nuevo en nuestro país cuando entre en el Gobierno".

Con todo ello, ha destacado, "a las puertas en mayo de 2019 de las próximas elecciones, tenemos por primera vez la oportunidad de ser la primera fuerza política en este país y ganar las elecciones municipales". Por eso ha pedido "trabajar" porque este país "necesita un cambio político y crear gobiernos que miren al futuro y no se queden mirando al pasado como hace el PP".