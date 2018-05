La DOCa Rioja celebra este sábado el Día Movimiento DO en Viana

La Denominación de Origen Calificada Rioja convoca a los asistentes a las 13 horas en las Ruinas de San Pedro de Viana (Navarra). El evento contará con música en directo y productos típicos de la gastronomía local.

El Día Movimiento Vino D.O. es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la organización que representa a las denominaciones de origen de vino.

La celebración del segundo DÍA MOVIMIENTO VINO D.O. podrá seguirse a través de las redes sociales con el hashtag #DíaMovimientoVinoDO. Además, los usuarios que suban fotos con el hashtag, #SelfieDíaVinoDO a Twitter o Instagram, entrarán en un sorteo de una experiencia enoturística en una de las Rutas del Vino de España (www.wineroutesofspain.com), que incluye una noche en un hotel o casa rural, localizado en una de las Rutas, en régimen de alojamiento y desayuno; una comida o cena basadas en la gastronomía característica de la ruta acompañada de vinos con Denominación de Origen y una visita a alguna de las bodegas de la ruta con degustación de vinos. Más información en http://www.movimientovinodo.es/sorteo-selfie-diavinodo/

“El Día Movimiento Vino D.O. es un evento con un marcado carácter festivo para poner en valor el vino con Denominación de Origen, acercarlo al público en general y a los jóvenes en particular, invitando a los participantes a conocer el entorno donde se produce.

Movimiento Vino D.O. es una iniciativa de CECRV y en su segunda edición participan 28 Denominaciones de Origen: DO Almansa, DO Arlanza, DO Binissalem-Mallorca, DO Bullas, DO Calatayud, DO Campo de Borja, DO Cariñena, DO Catalunya, DO Cigales, DO Condado de Huelva, D.O. Jerez-Xéres-Sherry y D.O. Manzanilla-Sanlucar de Barrameda, D.O. La Mancha, DO Vinos de Madrid, DO Montilla-Moriles, DO Monterrei, DO Navarra, DO Rías Baixas, DO Ribeira Sacra, DO Ribeiro, DO Ribera del Duero, DO Ribera del Guadiana, DOCa Rioja, DO Somontano, DO Tacoronte-Acentejo, DO Uclés, DO Utiel-Requena, DO Valdepeñas y DO Yecla.