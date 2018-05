Roban 111 botellas de bebidas alcohólicas

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a esta Jefatura Superior de Policia de La Rioja, procedieron a la detención, la semana pasada, de un hombre y una mujer, como presuntos autores de la sustracción de gran cantidad de efectos en dos establecimientos comerciales de Logroño. Las patrullas en servicio fueron alertadas por la Sala del 091, sobre la posibilidad de que pudieran estar cometiéndose hurtos, en varios establecimientos comerciales de la zona de Gran Vía y la calle Murrieta. Inmediatamente, indicativos de paisano establecieron un dispositivo en la zona, destinado a la prevención y en su caso la localización de los autores. Siendo detectada una mujer, en las inmediaciones de dicha zona, que podría estar dedicándose a este tipo de hechos contra el patrimonio.

Un vehículo cargado de bebidas alcohólicas

Se dispuso una vigilancia estrecha sobre la misma, pudiendo comprobar cómo accedía a un vehículo, donde le esperaba un hombre, depositando en su interior unas bolsas, momento que aprovecharon los agentes, tras identificarse, para efectuar un registro visual del maletero y comprobar que se encontraba lleno de botellas de bebidas alcohólicas, así como de diversos productos de alimentación y perfumería, de los que no pudieron aportar ticket de compra, ni dar explicación alguna sobre su adquisición, por lo que los agentes, una vez comprobaron que los hechos procedían de una actividad ilícita, procedieron a su detención.

A los detenidos, un hombre y una mujer de 22 y 19 años de edad, de nacionalidad rumana y residentes fuera de nuestra comunidad, se les incautaron 111 botellas de varias marcas y otros productos procedentes de diversos establecimientos de la ciudad, siendo trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja para la elaboración del correspondiente atestado. El valor de las bebidas y artículos sustraídos superaba los 1.600 euros.

Por investigaciones posteriores, se ha podido demostrar que forman parte de un Grupo organizado “itinerante”, especializado en hurtos en establecilmientos comerciales en toda la geografía española, las últimas, realizadas en Toledo, Jaén y Madrid, entre otras. Además, en el interior del vehículo se encontró una cédula de citación extendida a nombre de la mujer, para comparecer a un juicio el mismo día de su detención, lo que demuesta su intención de evitar deliberadamente la acción de la justicia.

Especializados en sustracción de botellas

El “modus operandi” utilizado por esta pareja consistía en liberar con un imán la boquilla de plástico que contiene el sistema de alarma que es detectado por los arcos de seguridad de los establecimientos, luego bastaba introducir los objetos sustraídos en un bolso con doble forro, pudiendo albergar hasta seis botellas, para abandonar el local por la salida sin compra o la línea de cajas, evitando con ello ser detectados por el servicio de seguridad.

Suelen realizar su actividad dividiendo la misma, en cada "jornada de trabajo", en pequeñas acciones que realizan de forma continuada, sustrayendo en cada una de ellas, una cantidad de productos que su valor no exceda del límite que establece la ley, entre delito leve (antigua falta) y delito grave, al objeto de que, si son descubiertos al pasar la línea de cajas o el arco de seguridad, las penas impuestas sean mucho más livianas y además no se pueda proceder a su detención "in situ", con lo que logran continuar con su actividad delictiva.

La dificultad para los investigadores estriba, precisamente, en la localización del lugar o vehículo donde almacenan los efectos, siendo este el objetivo principal de los agentes, ya que en caso de ser hallado por los estos, pueden ser imputados por un delito de mayor gravedad, "delito continuado de hurto", y proceder en ese momento a su detención.

El servicio se enmarca dentro del dispostivo establecido por parte de la Jefatura Superior de la Rioja y desarrollado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, para la Prevencion de Hurtos en estableciemientos comerciales de la ciudad, así como parte del Plan para la Prevencion e Investigacion de la Delincuencia Itinerante.

Los detenidos, junto las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.