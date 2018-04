Pese al escándalo, Facebook no ha perdido muchos usuarios

Un mes después de que Facebook se enfrentara a la mayor crisis de su historia, tras la filtración de datos de millones de usuarios de la red social por parte de la empresa británica Cambridge Analytica, la vida parece continuar para la empresa de Mark Zuckerberg.

El propio fundador de la red social más importante del mundo tuvo que comparecer ante el Congreso y el Senado de los EEUU para ofrecer explicaciones por esta filtración, pedir disculpas y sobre todo, comentar las medidas de seguridad que ha tomado la empresa para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el futuro.

Aunque no todo es igual para la compañía 'eternamente adolescente', un mes después de que el escándalo saliera a la luz las consecuencias no parecen haber ido muy lejos: “Se ha visto manchada su reputación pero... mayor consecuencia no ha habido” ha explicado el fundador de 13 BITS, Manuel Moreno.

Muchos esperaban una gran pérdida de usuarios de esta red social. De hecho hubo varias campañas en otros medios que animaban a dar de baja las cuentas activas. Sí han percibido, en cambio, un aumento en el interés de los usuarios por saber cómo hacerlo.

Sin embargo, tal como ha señalado el colaborador de 'La Linterna', no ha sido así. “El número de usuarios no ha bajado, no se ha producido una masiva fuga”. Esto puede deberse, ha señalado Moreno, a lo complicado y enrevesado que resulta eliminar una cuenta en Facebook: “No es fácil.Facebook juega al chantaje emocional. Vas a darte de baja y te piden que desactives tu cuenta, la mantiene 30 días inactiva pero no borra todos tus datos. Luego te enseña fotos de tus amigos y te dice que te van a echar de menos... a alguno el entra la nostalgia y deja de intentarlo”.

Además, ha adelantado Manuel Moreno, próximamente habilitarán el demandado botón 'No me gusta'.