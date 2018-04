'El mito de Sísifo' o la pasión del absurdo, la lectura recomendada por Pedro García Cuartango

Este miércoles, Pedro García Cuartango; periodista, exdirector de 'El Mundo' y colaborador habitual de 'La Linterna' con Juan Pablo Colmenarejo, ha elegido una recomendación especial para nuestro mes del libro. Se trata de la obra de Albert Camus, 'El mito de Sísifo'.

“El 4 de enero de 1960 Albert Camus volvía en coche a París con unos amigos. El automóvil enfilaba una larga recta y se salió de la carretera para empotrarse contra un solitario árbol. Murió en el acto. Cuentan los que vieron su cadáver en ese momento que tenía una expresión de sorpresa en sus ojos, extrañamente abiertos. Acababa de cumplir 46 años”, recuerda García Cuartango.

El periodista y editorialista considera que “es imposible leer a Camus, especialmente 'El mito de Sísifo', publicado en 1942, sin obviar este accidente incomprensible, que, a la vez, da sentido a una filosofía que gira sobre la indagación del absurdo. Fue un fatal dictado del azar tres años después de haber recibido el Nobel y cuando se hallaba en el mejor momento de su carrera”.

"El mito de Sísifo transmite una emoción que atrapa al lector"

“He leído de forma obsesiva este corto de texto de Camus, con sus páginas sueltas por el paso del tiempo y llenas de subrayados y anotaciones. Y siempre he encontrado matices nuevos e iluminaciones que me han conmovido. El mito de Sísifo es una obra imprescindible no ya porque supone una original relectura del pensamiento occidental sino, sobre todo, porque transmite una emoción que atrapa al lector”, reconoce Cuartango.

Y eso lo consigue en la primera frase del libro, que nos sitúa ante el dilema existencial que acompaña a Camus: “no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”.

Camus afirma que “desde el momento en el que se le reconoce, el absurdo se convierte en la pasión más desgarradora de todas”, ya que el hombre está condenado a asumir que la existencia carece de sentido. Llegados a este punto, el escritor de origen argelino da un giro inesperado a su discurso y concluye que la solución no reside en el suicidio sino en la rebelión y la lucha contra la injusticia.

Añade el exdirector de 'El Mundo', que “como indica el título de la obra, la condición humana se asemeja al mito de Sísifo, condenado a subir eternamente la roca a la cumbre de la montaña por haber desafiado a los dioses. Es una maldición inscrita en el corazón del ser, que no puede eludir la nada, su cruel destino, pero sí que puede hacer de la necesidad virtud al enfrentarse a la adversidad y mirarla de frente”.

"Leer a Albert Camus sobrecoge porque da la impresión de que tenía el presentimiento de que su vida iba a ser muy breve"

“Leer a Albert Camus sobrecoge porque da la impresión de que tenía el presentimiento de que su vida iba a ser muy breve. Pero, como él mismo concluye, no existe nada glorioso en morir joven porque es imposible hallar esperanza en el más allá”, concluye Pedro García Cuartango.

FICHA TÉCNICA DE 'EL MITO DE SÍSIFO'

Autor: Albert Camus

Editorial: Alianza Editorial Losada

Páginas: 183

Fecha de Publicación: 1983

Precio: 10 €