Sociedad Civil Catalana (SCC) ha lamentado en un comunicado haberse "visto obligada" este jueves a cancelar por falta de seguridad un acto de homenaje a Miguel de Cervantes en la Universidad de Barcelona (UB), que ha sido boicoteado por medio centenar de estudiantes y activistas independentistas.

María Teresa Gallego se encontraba en la sala de la Universidad de Barcelona. “Se empezó la lectura de un texto de Cervantes cuando de repente, se oyeron gritos”. Así lo ha narrado en 'La Litnerna' de Colmenarejo. “Los chillidos venían de todas partes , se aguantó la situación hasta que lo consiguieron”.

La protesta por el acto de SCC ha sido convocada por las asambleas de Facultad de la UB y las organizaciones que forman la izquierda independentista, como los sindicatos COS y SEPC y Arran y CUP.

“Cuando salimos estaban todos los de CDR, Comités de Defensa de la República, gritando 'fascistas' con las caras tapadas, muy valientes ellos”, ha comentado María Teresa en 'La Linterna'.

“Personas de Sociedad de Civil Catalana les estaban conteniendo. Tenían la puerta bloqueada, pero intentaron reventarla. Ha sido un momento muy duro, desagradable y triste”, ha contado la mujer enfurecida.

SCC ha señalado en un comunicado que, "poco después de iniciar el evento, el rectorado de la universidad ha obligado a la entidad a desalojar la sala debido a que, según su parecer, no podía garantizar la seguridad de los presentes".

El rectorado de la UB nos ha exigido anular un acto porque no quería “pasar las líneas rojas de autorizar la entrada de los mossos” para poder seguir con normalidad nuestro homenaje a Cervantes...SCC seguirá luchando por la libertad y la convivencia, no nos pararán, seguimos!!! pic.twitter.com/CSPS3ziRtG — José Rosiñol (@JosRosinol) 7 de junio de 2018

"Desde la dirección de Societat Civil Catalana se ha reclamado la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra para que se encargaran de velar por la seguridad y que el acto se pudiera desarrollar con normalidad", explica la entidad.

"El rectorado no ha querido acceder a la petición de la entidad para 'no pasar la línea roja de autorizar la entrada de los mossos' y, por tanto, para garantizar la seguridad física de los asistentes y el libre desarrollo del acto", por lo que "no ha habido más remedio que aceptar su exigencia y, por tanto, cancelar el acto", añade.

Els manifestants intenten avançar fins a la porta de l'Aula Magna de la UB on Societat Civil està fent un acte d'homenatge a Cervantes https://t.co/cXzBzrW4LU pic.twitter.com/Sc61z9922o — Jornada (@DiariJornada) 7 de junio de 2018

Societat Civil Catalana señala que "lamenta profundamente" que se haya producido esta "desagradable situación" y que su "gran objetivo" es "crear escenarios de convivencia y concordia entre los catalanes y poder expresarse libremente en cualquier escenario", algo que, "por desgracia, en esta ocasión no ha sido posible.