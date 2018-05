Colmenarejo: “La moción mete a Sánchez unas horas en el Congreso”

Comenzaba Colmenarejo destacando que “a esta hora no parece que salga la cuenta de la moción. La moción de censura le sirve a Sánchez para reaparecer y tener visibilidad porque no existía y el único relieve que ha tenido ha sido apoyando al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el golpe separatista catalán. Sánchez no es diputado. Y la moción le mete durante unas horas en el Congreso”. Y explicaba el director de 'La Linterna' que Sánchez busca que Rivera se retrate, aunque el presidente de Ciudadanos insiste en “que haya elecciones generales y que las convoque Rajoy”.

Colmenarejo pone en evidencia que Pedro Sánchez necesita de los nacionalistas para sacar adelante la moción y considera que sería un error que a Rivera le entrase la “misma ansiedad que Sánchez”. Lo que queda claro, según el director de 'La Linterna' es que “se les ve demasiado las ganas de llegar a la Moncloa cuanto antes. Rajoy no va a dimitir y va a aguantar de nuevo”. Y concluye que pase lo que pase con esta moción de censura, salga o no salga adelante, “la moción mete a España en otra etapa de inestabilidad que no pasa inadvertida a ojos de quienes tienen que financiar la deuda española”.

Juan Pablo Colmenarejo también destacaba la crisis que se ha abierto en Italia ante la imposibilidad de formar gobierno.