El caso ‘Cambridge Analytica’ salpica a Twitter

El goteo no cesa... “y lo que queda”. Si a principios del pasado mes de abril los usuarios de Facebook se llevaron las manos a la cabeza tras conocerse la filtración de datos personales de más de 80 millones de personas en todo el mundo por parte de la consultora británica Cambridge Analytica… ahora es el turno de Twitter.

La red de ‘microblogging’ más famosa del mundo ha admitido en las últimas horas que ha vendido información de sus usuarios al profesor que compartió con Cambridge Analytica los datos de millones de usuarios de la red de Mark Zuckerberg.

El hecho se remonta unos años atrás cuando “vendió datos de usuarios aleatorios durante diciembre de 2014 y abril de 2015. Durante ese tiempo esta persona tuvo acceso a los contenidos que iban publicando los tuiteros. Lo que no se sabe es si luego se han utilizado esos datos de manera fraudulenta e ilícita, como fue el caso de Facebook. En el caso de Twitter, según la compañía, no ha sido así, pero el caso es que la venta se produjo” ha explicado el fundador de 13 BITS, Manuel Moreno.

Aunque todavía no se puede concretar cuántas personas se habrían visto afectadas por esta venta de información, la cifra, augura Moreno, será notable: “Se compró un acceso aleatorio, pudo acceder a todas las personas que tuitearan durante esos 5 meses. En aquella época Twitter tenía 200 millones de usuarios… pues prácticamente a todos”.

A la espera de saber con qué fin se obtuvieron los datos de esas cuentas, la red de los 140 caracteres ha anunciado que se está llevando a cabo una investigación interna para “comprobar si se han utilizado de manera ilícita. De momento dicen que no tienen constancia. Pero no es lo mismo que no se hayan utilizado” ha concluido el colaborador de ‘La Linterna’.