Camacho, sobre Rafael Catalá: “El Gobierno no puede caer en el populismo judicial”

“Últimamente cada vez que un ministro dice algo sobre la Justicia se abre una crisis de Estado. Hay en el Gabinete un clima de nervios erráticos que contribuye poco y mal a serenar un contexto político y social desquiciado.

El Gobierno no puede caer en el populismo judicial, cuando los ropones se han convertido frente al desafío separatista en la última línea de defensa del sistema democrático. Y menos como ha hecho hoy Rafael Catalá en esta emisora, deslizar la sospecha de que en un tribunal se ha infiltrado un lunático. Porque, con razón o sin ella, con argumentos que puedan o no gustarnos, ese juez de Navarra cuyo equilibrio se ha puesto en duda ha cumplido con el deber de conciencia de todo magistrado.

Y no es poco en un tiempo en que el llamado veredicto social, es decir, la ley de la calle está suplantando al Derecho en nombre de un iluminado sentir mayoritario”.



El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes que el Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su "potestad disciplinaria" contra Ricardo González, el magistrado que emitió en la sentencia de 'La Manada' un voto particular a favor de la absolución de los acusados. En una entrevista en 'Herrera en COPE', el ministro ha señalado que él no ha hablado de sanciones, "pero cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe".

El ministro ha rehusado explicar cuál es ese problema, aunque asegura que "todos lo saben" y que tiene "algunos expedientes ya abiertos". "En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente". Para Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas durante los más de doscientos folios del magistrado son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que la sentencia en sí.