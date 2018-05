Camacho: “El resultado de la moción de censura no está a estas horas decidido”

Este miércoles, tras la presentación de la moción de censura por el PSOE, Ignacio Camacho comenta en 'La Linterna' con qué apoyos cuenta Pedro Sánchez:



“Por increíble que parezca, por adolescente que resulte esta política de improvisación y capricho, el resultado de la moción de censura no está a estas horas decidido. Un frenesí de negociaciones a varias bandas y entre todos los partidos tiene al país en vilo aunque al final, como siempre, la última palabra esté en manos del nacionalismo.

"En La Moncloa han empezado a cundir síntomas de pesimismo"

En este caso que el PNV se haya dividido entre su tradición institucional y ese alma cimarrona que nunca pierde de vista al mundo batasuno de Bildu. En La Moncloa han empezado a cundir síntomas de pesimismo; Rajoy se ve de nuevo más fuera que dentro aunque de trances similares haya lograod salir vivo.

Lo que parece inaudito, por irresponsable, es que esta crisis dependa de una moneda al aire o de una decisión oportunista, de un arbitrio; que la legislatura se haya convertido en un autobús dando bandazos por el camino, sin que nadie sepa quién va a conducirlo”.



En el PP y en el Gobierno no ocultan su nerviosismo por el resultado de la moción que comienza a debatirse este jueves, y todo, porque el mutismo del PNV es total. Fuentes populares aseguraban que los nacionalistas vascos “se han contagiado del marianismo”, y van a jugar con los tiempos hasta el final.

El jefe del ejecutivo se ha erigido como interlocutor único del partido de Ortuzar y ha pedido a los suyos que no enreden, que no especulen con su sentido del voto. Los más pesimistas, auguran que no querrán quedarse solos como sostén del Gobierno; los optimistas, sin embargo, apuntan, que no querrán perder el papel protagonista del que gozan ahora mismo en la política española, papel que, con Sánchez en el Gobierno, tendrían que compartir con Podemos, PdCat y ERC.

En estos días hay tantas versiones de lo que podría ocurrir como diputados, periodistas, y ujieres hay en el Congreso. Todo el mundo intoxica y el patio y los pasillos de la Cámara Baja se han convertido en un verdadero escenario teatral.