Camacho: "Los separatistas no van a regalar un solo día de farsa"

"Habrá que seguir esperando. Los separatistas no van a regalar un solo día de farsa. Están cómodos en la situación de bloqueo y pretenden seguir dándole cuerda larga porque les permite seguir ejercitando el victimismo y la pesadumbre simulada.

Saben perfectamente que no podrán investir a Puigdemont a distancia, ni desean hacerlo, pero no piensan desperdiciar una sola ocasión de prolongar la patraña. El pensamiento ilusorio del gobierno y de algunos constitucionalistas bien intencionados no acaba de entender que siempre que avista una solución… fracasan. El soberanismos está dispuesto a estirar hasta el último momento la impostura de su artificial legitimidad democrática. Y conviene no olvidar que el ex presidente fugado quiere otras elecciones porque se siente seguro de ganarlas. A estas alturas de la matraca, ya deberíamos estar todos curados de escepticismo ante gente tan poco permeable a la razón práctica"

IGNACIO CAMACHO HABLA SOBRE ESTA NOTICIA:

El Parlament ha aprobado hoy, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat para poder investir a distancia a Carles Puigdemont, aunque el Gobierno del Estado ya tiene preparado un recurso para impedir su aplicación.

La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Parlament debate la reforma de la ley de Presidencia de la Generalitat con el objetivo de que sea factible la investidura a distancia de un presidente del Gobierno catalán.