Camacho: "Es justo recordar su trayectoria honorable de hombre de estado"

"Mariano Rajoy es culpable de no haber intuido a tiempo la necesidad de un cambio de ciclo pero no merecía una salida que despreciase su descomunal hoja de servicios. Tal vez la podía haber evitado él organizando a tiempo una sucesión controlada que hubiese retenido el poder para su partido. Ya no vale lamentarlo, simplemente no lo hizo por excesivo sentido de la responsabilidad o por una cierta sobrevaloración de sí mismo. En esta hora amarga del despido, es justo recordar su trayectoria honorable de hombre de estado con una cabal conciencia de su compromiso. Su prioridad inmediata, el broche de su currículum, ha de ser la renuncia a controlar el post- marianismo. El entendimiento generoso de que el proyecto de la derecha española necesita emprender un nuevo rumbo político. Necesariamente sin él. Obligatoriamente distinto"

Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE ha obtenido la mayoría absoluta en la votación de la moción de censura que el líder socialista presentó contra Mariano Rajoy. Sánchez ha contado este viernes en el Congreso de los Diputados con el respaldo de PSOE, Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias. En total, 180 votos a favor, 169 en contra (PP y Ciudadanos) y una abstención (Coalición Canaria).