Camacho: “Iglesias ha acabado seducido por el mito burgués del chalé en La Sierra”

Este viernes, tras la compra de un chalé en La Sierra de Madrid por Iglesias y Montero, Ignacio Camacho comenta en 'La Linterna' cómo han cambiado su discurso para justificar la compra:



“Acabáramos, el refundador del sistema, el caudillo del 15-M, el trueno de Vallecas, ha acabado seducido por el mito burgués del chalé en La Sierra. He aquí una revolución que terminó antes de comenzar siquiera. Todo el discurso populista del agravio, la soflama de los patíbulos contra los banqueros estafadores de las hipotecas; el jacobinismo insurgente que prometía purgas de guillotinas y hogueras, se desmorona ante la humanísima aspiración de una casa con piscina y parcela.

Es comprensible la desolación estupefacta de esa nueva izquierda que, en su furor anticapitalista, creía haber encontrado el implacable liderazgo de una expiación justiciera. Ahora ese progresismo de furia callejera y ardor revolucionario tiene un problema, no encuentra argumentos de suficiente coherencia para defender a Pablo Iglesias del propio Pablo Iglesias”.



Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, defendió este jueves que es "coherente" comprarse un chalé de más de 600.000 euros en el norte de Madrid siendo cargo público, siempre que sea para "vivir" y no "para especular". En rueda de prensa en el Congreso, Montero respondía así cuando se le ha preguntado si ve coherente que Pablo Iglesias criticara hace unos años al exministro de Economía Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros, y que ahora se haya comprado un chalé unifamiliar en la localidad madrileña de Galapagar. "Si la pregunta es si me parece coherente que la economía debe estar en manos de la gente y no en manos de los mayordomos de los poderosos, lo pensaba ayer y lo pienso hoy; y De Guindos, igual que todo el PP, ha demostrado que no estaba para servir a la gente, sino a los poderosos", ha respondido.

Un argumento que ha repetido al insistir en que "un ministro debe comprar viviendas y no especular" y eso es lo que defiende como portavoz de Podemos en el Congreso y lo que seguirá defendiendo desde el lugar en el que la coloquen los militantes de su partido.