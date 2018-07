Camacho: “No existe ninguna posibilidad de reconstrucción sin ruptura con todo lo que impida un cambio de ciclo”

Este jueves se celebra la primera ronda de primarias en el PP para elegir al sucesor de Rajoy. Ignacio Camacho comenta en 'La Linterna' las claves de estas elecciones.

“Después de tanto tiempo oyendo decir que las primarias fomentaban el divisionismo, parece lógico que los afiliados del PP estén poco motivados y bastante confundidos. Es una experiencia ajena a la cultura política del partido, todavía en estado de shock por el brusco desplome del Marianismo.

Pero la suerte ya está echada, los votos emitidos y a partir de mañana la derecha tendrá su primer líder elegido si el aparato no corrige el veredicto de las urnas con un apaño político. El vencedor o vencedora espera el desafío de derribar a Sánchez pero no podrá hacerlo con una organización en estado depresivo. Su primer cometido consiste en el rearme anímico y el segundo en desprenderse de las adherencias del pasado reciente para emprender su propio camino. Porque no existe ninguna posibilidad de reconstrucción sin ruptura con todo lo que impida un cambio de ciclo.”

Ignacio Camacho habla sobre esta noticia:

El PP ultima ya todos los preparativos para dar el primer paso de un proceso del que saldrá el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. El sistema elegido será de doble vuelta, primero votará la militancia y después los compromisarios del partido se encargarán de escoger al nuevo líder del PP.

La primera de estas vueltas es este jueves 5 de julio. En ella todos los militantes que se hayan inscrito podrán votar a su candidato preferido de entre los seis que se presentan. Los dos más votados pasaran a una segunda vuelta.

Será entonces el turno de los representantes de la militancia de cada territorio, los conocidos como compromisarios, que deberán elegir de entre esos dos candidatos a su favorito y lo harán en el Congreso convocado para los días 20 y 21 de julio. De ahí saldrá el nuevo líder de los populares.