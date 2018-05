"La burbuja del alquiler dispara los precios y hace imposible regular el sector"

Esta joven de 25 años nos contaba en COPE que ha estado un año viviendo en Dublín y ahora ha vuelto a casa con un contrato de trabajo pero sin piso donde mantener su independencia. “Los precios se han disparados y solo veo dos opciones: o vuelvo a vivir con mis padres o alquilo un zulo de 30 metros cuadrados, interior y con humedades”.

Nueva burbuja inmobiliaria que el presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios, Óscar Martínez, atribuía en COPE a la mejora de la situación económica y la falta de regulación en el sector. Óscar Martínez lo atribuye a la mejora de la situación económica, el aumento de la demanda y la falta de regulación en el sector.

El presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios añade que “la burbuja del alquiler de pisos no afectará al mercado, como ocurrió con la compra-venta de pisos. Aunque estalle, asegura, no aumentará la oferta de viviendas en alquiler”.

Los lugares más afectados por esta escasez de vivienda y el aumento desorbitado de precios son las grandes ciudades como Madrid y Barcelona o las zonas turísticas como Ibiza, en Baleares. “En Ibiza, aclaraba Martínez, hay problemas incluso para que los profesionales se trasladen a trabajar allí por la falta de pisos para que puedan vivir”.

Además, el alquiler de viviendas como apartamentos turísticos “aumenta el problema porque la rentabilidad que están sacando algunos propietarios es muy fuerte. Hasta 3 y 4 veces más que en un alquiler normal”.

El Gobierno pide a ayuntamientos y comunidades que aumenten su "escasa" oferta de vivienda, pero los precios del alquiler siguen subiendo. “En un mercado libre no es fácil regular los alquileres, decía en COPE el presidente de la Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios, que recordaba que “ya se ha intentado en Francia y no ha funcionado. Pero los ayuntamientos no han hecho mucho para facilitar el control del sector. Se vendió demasiado suelo en su momento pero no se destinó obra al alquiler”.