"La eutanasia no es una cuestión religiosa, sino ética"

El Congreso de los Diputados dio este martes el primer paso para regular por ley la eutanasia, después de que todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, hubiesen respaldado la propuesta realizada por el PSOE. Es, sin duda alguna, uno de los temas de la semana y de, posiblemente, toda la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez. Para ello, por los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia' ha pasado una persona autorizada para hablar de toda esta delicada cuestión. Hablamos del Doctor en Teología Moral y coordinador del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI, José Ramón Amor Pan. Desde hace unos cuantos años, Amor Pan trata de aunar la Doctrina Social de la Iglesia y la bioética, que para nada son incompatibles. Eso implica una actitud a favor de la vida, de ir en contra de la trata de seres humanos

"Hemos generado anticuerpos en la sociedad al centrarnos mucho en el tema del aborto y de la eutanasia. Nos hemos olvidado por completo de lo que había entre los medios", ha asegurado el Doctor Amor Pan, que ha dejado claro que "la cultura de la vida se cultiva y se va generando en el día a día".

Otra de las cuestiones a las que se ha referido en torno a la eutanasia es que "hemos confundido las libertades individuales y el ser progresista con unas legislaciones cada vez más permisivas y que atacan de una manera clara a la vida humana". Amor Pan ha señalado, además, que el problema está en la falta de investigación y de potenciar los cuidados paliativos para que el enfermo no sufra. Y no solo eso, ya que muchos ni siquiera reciben los cuidados que necesitan por falta de medios. Por ejemplo, en España, 75.000 personas mueren cada año con sufrimiento intenso sin recibir los cuidados paliativos que necesitan. Para ellos, la alternativa no es, según han subrayado en las últimas horas desde la Organización Médico Colegial, la eutanasia, sino una Ley que desarrolle esta atención al final de la Vida en todo el país sin depender de lo que estipule cada Comunidad Autónoma.

El debate que siempre ha estado encima de la mesa, relacionado con la eutanasia, es que estar en contra de esta práctica es una posición eminentemente religiosa, algo que José Ramón Amor Pan desmiente rotundamente: "La defensa de la vida humana no es una cuestión religiosa, sino ética. Ahí está el debate". Es más, añade que "todos tenemos miedo a morir con dolor, pero eso es lo que va o tienen que solucionar los cuidados paliativos. La eutanasia solo es un atajo".

Además, el Doctor ha resaltado la enorme paradoja respecto a este tema: "Estamos enormemente asustados por el alto porcentaje de suicidios en países industrializados, pero por otro lado, estamos abriendo la puerta a un suicidio permitido, que es la eutanasia".