Sin Rajoy... ¿Cómo se presenta el futuro del PP?

Nuestros confidenciales se centran hoy en la situación que atraviesa el Partido Popular. En un día en el que Mariano Rajoy ha anunciado que deja de ser presidente del partido, ahora se abre un proceso de regeneración en el que ya empiezan a sonar los primeros nombres, en especial, el de Alberto Núñez Feijóo.

Con respecto al anuncio de hoy en Génova, Collado ha añadido que “Se han confabulado todos para ver quién hacía más y mejores elogios del jefe saliente. Dicen que no es el momento de hablar de nombres, pero todos piensan en quién viene ahora, y casi todos piensan en el mismo, Feijóo. A partir del lunes ese Congreso se puede convocar en un mes. Es un proceso que va a venir acelerado.”

Pero, ¿Cuándo ha tomado la decisión Rajoy? ¿Qué le ha llevado a dejar su cargo en el partido a menos de un año de las elecciones? Ángel Collado nos ha contado que este fin de semana, el primero sin Rajoy en la Moncloa, ha sido clave. “La decisión de Rajoy se gestó este fin de semana. Un dato, Ana Pastor no se fue a Pontevedra, donde está su domicilio habitual. Vino su marido, íntimo amigo del ex presidente. El clan gallego siempre está de lado de Rajoy, le arropan siempre y este fin de semana no iba a ser menos.”

No sabemos cuándo habrá Congreso en el Partido Popular, pero parece que será más pronto que tarde. Mientras Sánchez estrena su cargo como Presidente del Gobierno, Jáuregui se fija en las encuestas de nuevo. “A los demóscopos les está saliendo un ascenso significativo de Vox, que como todo el mundo sabe, está bastante a la derecha del PP. Hoy por hoy, tendrían representación en el Congreso. Ya veremos si el sucesor es capaz de remontar el vuelo y evitarlo” nos ha dicho Jáuregui.

El extremismo está al alza y en otros muchos países de Europa la derecha radical tiene una fuerza que en España aun no conocemos. Quién sabe si Vox aprovechará la situación y sacará rédito político. Habrá que estar atentos.