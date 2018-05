¿Es recurrible la toma de posesión de Torra?

Hoy nuestros confidenciales analizan la toma de posesión de esta mañana del nuevo presidente de la Generalitat Quim Torra. La abogacía del estado piensa en recurrirla puesto que ha omitido tanto al rey como a la Constitución.

Para Ángel Collado “La toma de posesión puede ser recurrible. La abogacía del estado estudia la posibilidad. El antecedente del TSJ de Cataluña es demoledor, dice que se acata la constitución en cuanto acepta el acta de diputado, aunque cualquier alto funcionario tiene que jurar la constitución aunque sea por escrito. Hay poca esperanza en que el recurso pueda salir adelante.”

También hemos hablado de la ronda de contactos del president con los ex consejeros presos. La intención de Torra es que vuelvan al cargo del que fueron cesados pero para Rafa de Ribot “es puro simbolismo. Quiere preguntar directamente a algunos de los ex consejeros si quieren continuar en el gobierno y hay mucho empeño en que el resto de nombres no se filtren, sin éxito, porque conocemos ya varios.”

Mientras, Albert Rivera continua en su papel de abanderado de la lucha contra el independentismo, aunque según Collado “El Gobierno cree que Rivera se ha calmado un poco. Hay que esperar a ver qué dice mañana, porque va a intentar presionar todo lo que pueda para ir por delante del gobierno en una posible nueva aplicación del 155”