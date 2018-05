El recuerdo de Fernando Jáuregui a las víctimas de ETA

En un día tan señalado como hoy, la información confidencial que habitualmente se centra en el plano político queda ligeramente en segundo plano. Aunque también abordamos temas de actualidad en Madrid y Cataluña, Fernando Jáuregui ha querido recordar a los verdaderos protagonistas de la noticia de la disolución de ETA, las casi mil víctimas mortales que han dejado los terroristas en sus años de historia.

Manuel nos dijo que sabía que lo iban a matar pero su deber era sustituir a su amigo en la alcaldía de Rentería. Lo asesinaron la semana siguiente.

“Ante esta declaración de pantomima, yo creo que es el día de conmemorar a las víctimas y acordarse de ellas. Ahora se cumplen veinte años de que estábamos en la radio, un día vino a hablar Manuel Zamarreño. Acababa de convertirse en edil de Rentería sustituyendo a José Luis Caso, del Partido Popular como él. Me acuerdo que nos dijo que sabía que lo iban a matar pero su deber era sustituir a su amigo. Lo asesinaron la semana siguiente. Hay muchas historias salvajes de ETA, pero ésta se me quedó grabada. Manuel no tenía pretensiones políticas, era tremendamente modesto. Simplemente consideró que ese era su deber y por cumplirlo lo mataron.

“Hoy me he dedicado a leer los nombres de todas las personas asesinadas por los terroristas y creo que era el momento de recordar, al menos a una de ellas. Y así, de paso, no glorificamos el acto de disolución de ETA. Si lo hubieran dejado hace 50 años todavía, pero ahora ya es tarde”