¿Quién es Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez?

Hoy nuestros confidenciales desgranan la figura del nuevo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Hay quien lo considera un gurú de la estrategia política. Ha trabajado para Partido Popular y PSOE en diferentes lugares y etapas y casi siempre con resultado exitoso.

Fernando Jáuregui, desde Extremadura, nos ha contado que “En Badajoz empezó todo. Allí Pedro Sánchez empezó a recorrer España en coche, y allí me he enterado de muchas cosas. Guillermo Fernández Vara sabe que va a ganar las próximas elecciones, entre otras cosas por Iván Redondo, actual jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa y antiguo de Monago en esa comunidad.”

Pero, ¿Cómo es Iván Redondo? Jáuregui nos hablaba de que “Lo que me cuentan de Redondo es que no le gusta la prensa libre, que no tolera que el periodismo sea ajeno a los dictados de su genio. Fernández Vara dice que además, nos queda mucho por ver. Me cuentan que ha dado el visto bueno a cada uno de los ministros. Si contratas a Redondo, manda él.”

Por su parte, Ángel Collado sigue inmerso en el proceso de renovación del Partido Popular. Seguimos sin tener candidaturas oficiales, pero según Collado “En el Partido Popular ya han empezado a echar humo los corrillos. Se empieza a tantear la posibilidad de la guerra civil dentro del partido. De ayer a hoy los corrillos en los que se mueven las aspiraciones de Soraya Saenz de Santamaría empiezan a destilar el mensaje de que es posible que se anuncie pronto. Cierto es que predomina el apoyo a Feijóo, pero Soraya también tiene apoyos, y apoyos fuertes.”