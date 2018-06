¿Qué opinan nuestros confidenciales del nuevo Gobierno?

Hoy nuestros confidenciales hablan del recién anunciado nuevo Gobierno. Estos días hemos ido conociendo ciertos nombres, pero Sánchez ha hecho públicos los restantes en el Palacio de la Moncloa esta tarde.

Para Fernando Jáuregui este “es un buen Gobierno, pero me extrañan algunas cosas. Me ha sorprendido el nombramiento de Robles como ministra de Defensa. Ha debido pasar algo porque se hablaba mucho de Constantino Méndez. Haber nombrado a la ministra de educación portavoz me parece un error tremendo. Me lo parecía con el PP y me parece ahora.”

Por su parte Ángel Collado nos contaba que “Dejando a un lado lo de Maxim Huerta, que no termino de digerirlo, y que confirma que esto no es un Gobierno, sino un cartel electoral, me sorprende que el CNI vuelva a defensa. Además, su jefe sigue ahí y hay que hacer un decreto para que no siga, dudo mucho que ahora se metan en eso.”

Este es el análisis a bote pronto, tiempo habrá para desgranar más a fondo un gobierno renovado, con rostros conocidos y que desde hoy, comienza a trabajar con Pedro Sánchez a la cabeza.