¿Qué incógnitas se abren tras la dimisión de Cristinas Cifuentes?

Hoy nuestros confidenciales analizan la dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. Lo ha hecho después de salir a la luz un video de 2011 tras hurtar dos cremas faciales en un supermercado.

Fernando Jáuregui nos contaba que “Cifuentes lo está pasando muy mal. Lo que no se es el efecto que va a tener esto en las encuestas que se van a publicar dentro de poco en los periódicos dominicales madrileños. Antes eran unos resultados equilibrados, pero ahora todo cambia.”

Pero, ¿de dónde viene la filtración? Es la pregunta que se hace todo el mundo y que Ángel Collado nos ha contestado. “Es fuego de ex amigos que estaba en manos de terceros. La pregunta es quién se ha guardado la grabación desde hace siete años. Es muy serio porque por ley solo se puede guardar un mes, es absolutamente ilegal. Todos sabemos a qué comisaria llegó y quién era el comisario que mandaba allí. Puede haber cosas sobre mucha gente, también sobre los posibles sucesores por lo que va a pesar el pasado de mucha gente a la hora de elegir al próximo presidente de la Comunidad de Madrid.”

Además, Jáuregui nos habla de otra de las incógnitas que han surgido, la de su sucesor “Quien más suena es Juan Antonio Gómez Angulo. Se habla mucho de él porque no daría ruido, estaría un año y no más. Yo creo que Partido Popular y Ciudadanos han cometido un error convirtiendo todo en un estado de excepción. Han suspendido la sesión de mañana y se equivocan. Lo que no se puede aparentar es que se esté catalanizando la vida política en Madrid en el sentido de que todo se pare.”

A lo que Collado ha añadido “Están buscando como venimos diciendo, una salida a la murciana. Alguien joven que no tenga ningún pasado y que atraiga a la gente. En Murcia dicen que les ha salido bastante bien, así que pueden fijarse en esa Comunidad.”