¿Qué han visto nuestros confidenciales en la fiesta del Dos de Mayo?

Hoy nuestros confidenciales nos cuentan qué han visto en los actos del Dos de Mayo con motivo de la fiesta de la Comunidad. Una fiesta en la que no han estado los presidentes de los últimos 23 años, incluida Cristina Cifuentes.

Fernando Jáuregui nos ha dicho que “Cospedal estaba eficazmente separada de Soraya por el presidente en funciones. Ni se han mirado, ni dirigido la palabra. La hostilidad sigue”., Mientras, Ángel Collado se ha fijado en quienes estaban en la retaguardia “No estaban los protagonistas que tienen que tomar decisiones pero sí quienes sirven el menú, es decir, los Maíllo y compañía, que tienen que ir con las soluciones de transición en la Comunidad de Madrid”

Además, Jáuregui nos ha hablado del malestra de algunos populares con las palabras de Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad. “He oído a unas gentes del PP madrileño decir que ha sido una decepción escuchar al presidente en funciones. El discurso no le ha gustado nada. Me han dicho que si lo que quería era resaltar los logros de Cifuentes lo mejor era citarla, que haya dejado a Alfonso Ussía la tardea de citarla no ha gustado. Ángel Garrido ha provocado una cierta decepción. Ha sido uno de los discursos más planos que yo recuerdo en política. ”

Cierto es que ha sido una festividad atípica, pero ha servido para ver cosas como las que nos han contado nuestros confidenciales, que siempre están al pie de la noticia para contarnos los entresijos de actos como el que ha tenido lugar hoy en Madrid.