¿Ha mentido Maxim Huerta en la rueda de prensa de su dimisión?

Hoy nuestros confidenciales se centran en la dimisión del hasta ahora ministro de Cultura Maxim Huerta. A primera hora de la mañana El Confidencial ha publicado que Huerta defraudó más de 200.000 euros a Hacienda con una sociedad creada en 2006. Pocas horas después, ha presentado su dimisión a Pedro Sánchez y ha ofrecido una comparecencia para explicar sus motivos.

Para Fernando Jáuregui, sus palabras dejan mucho que desear. “Toda la rueda de prensa ha sido un auténtico disparate. Hace tiempo que no veía nada igual. Sin preguntas, llena de medias verdades, de equivocaciones y de mentiras totales. A mi que me expliquen lo que es la jauría. Simplemente se han hinchado gastos, y punto. Ha pasado hasta gastos de la casa de la playa. Todo es un disparate. Si sale a dimitir, tenía que haber salido de manera más humilde” decía Jáuregui.

Jáuregui: "Toda la rueda de prensa ha sido un auténtico disparate"

Además, insistía nuestro confidencial en que “Ha salido muy mentiroso, criticando a Hacienda y sin decir la verdad. No ha habido cambio de legislación. Lo que hace Maxim no se puede hacer desde 2002, otra cosa es la barrida que hizo el gobierno esos años, pero era ilegal desde antes. Lo que le ha pasado a Maxim Huerta es fruto de la ministra socialista Elena Salgado.”

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

Ángel Collado por su parte se centraba aen la figura de otra ministra que no ha aterrizado demasiado bien en su nuevo cargo, Margarita Robles, “La ministra de defensa no se está estrenando de la mejor manera del mundo.” decía Collado. ¿Por qué? Nuestro colaborador nos contaba que “El gran acto militar con el que debía empezar era el domingo siguiente a tomar posesión, el 75º aniversario de la escuela militar del aire. No concurrió y allí estaba el Rey y representantes de todos los países de la OTAN, pero no la ministra del ramo. Esto, por supuesto, no ha caído nada bien entre el ejército.”