¿Habrá moción de censura contra el Gobierno de Rajoy?

Es un día de muchos rumores en torno a la moción de censura, nuestros confidenciales han hablado con miembros de diferentes partidos. Ahora toca hacer cuentas y plantearse si es posible que salga adelante. Eso sería posible si algun partido vira su postura, asunto probable si tenemos en cuenta los últimos desencuentros entre, por ejemplo, Ciudadanos y el Partido Popular.

Jáuregui: "La ruptura de Ciudadanos con el Gobierno no empieza hoy con Gurtel, empezó ayer con la aprobación de los Presupuestos"

Jáuregui nos contaba que “En cuanto lo han pedido, me he puesto en contacto con la gente de Ciudadanos y PSOE. Yo creo que en la ejecutiva socialista de mañana se va a plantear lisa, pura y llanamente. Va a haber una etapa de mucha actuación. Podemos va a apretar todo lo que pueda, pero tienen que concurrir los tres partidos. Ahora mismo se quedarían a las puertas siempre y cuando se vote lo esperado. La ruptura de Ciudadanos con el Gobierno no empieza hoy con Gurtel, empezó ayer con la aprobación de los Presupuestos.”

Además, Ángel Collado ha añadido que “Rivera no es un hombre que medite mucho las cosas y hoy no ha dicho nada en caliente. Podemos va a presionar al PSOE y dentro del propio PSOE va a haber presiones de algunas territoriales. Los números dan con PSOE, PODEMOS y todos los nacionalistas vascos y catalanes, pero sería extraño que todos se juntaran.”

Pero... ¿Qué opinan en el Partido Popular? Según Collado “están leyendo la sentencia. Les gusta mucho el voto particular porque abre la puerta a un recurso. Es a lo que se van a agarrar para defenderse del baile de amenazas que se les viene encima.”

Con respecto a lo que opinan los populares, Jáuregui nos decía que “Yo he oído de todo en el PP, entre otras cosas que la comunicación sigue siendo un desastre. El mes de mayo va a terminar tormentoso, pero el de junio amenaza con serlo todavía más en la vida política del Partido Popular.”

En junio tendrá lugar el debate del estado de la nación en el Congreso. Una cita que amenaza caliente y sobre todo, dura para el Partido Popular.